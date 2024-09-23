البنك المركزي السعودي يبرز إنجازاته في اليوم الوطني السعودي 94 ويؤكد دعمه لاستقرار القطاع المالي وتعزيز الابتكار

وأوضح السياري أن البنك المركزي يسير بخطى ثابتة نحو دعم رؤية المملكة 2030، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية. وأبرز من بين هذه المبادرات إطلاق منصة "شمل" الرقمية التي تهدف إلى تسهيل وصول الحسابات الحكومية إلى المستفيدين بشكل مباشر وشفاف. بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك خدمة "استعراض حساباتي البنكية"، التي توفر للأفراد إمكانية الوصول بسهولة إلى حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية.