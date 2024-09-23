البنك المركزي السعودي يبرز إنجازاته في اليوم الوطني السعودي 94 ويؤكد دعمه لاستقرار القطاع المالي وتعزيز الابتكار

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94، أكد البنك المركزي السعودي (ساما) بقيادة محافظه أيمن بن محمد السياري على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تمثل رمزًا للفخر والاعتزاز بتاريخ المملكة وإنجازاتها. في هذا السياق، شدد السياري على الدور الحيوي الذي يلعبه البنك المركزي في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في القطاع المالي.
وأوضح السياري أن البنك المركزي يسير بخطى ثابتة نحو دعم رؤية المملكة 2030، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية. وأبرز من بين هذه المبادرات إطلاق منصة "شمل" الرقمية التي تهدف إلى تسهيل وصول الحسابات الحكومية إلى المستفيدين بشكل مباشر وشفاف. بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك خدمة "استعراض حساباتي البنكية"، التي توفر للأفراد إمكانية الوصول بسهولة إلى حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية.
وأكد السياري أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. كما لفت إلى أن البنك المركزي يواصل العمل على تبني أحدث التقنيات المالية لضمان مرونة النظام المالي وتحسين تجربة العملاء، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات المالية.
وتطرق السياري أيضًا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن مبادرات "ساما" تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحسين الشمول المالي وزيادة التفاعل الرقمي في القطاع المصرفي.
وفي ختام تصريحه، رفع السياري التهاني إلى القيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن أمله في أن يواصل البنك المركزي دوره الفاعل في تحقيق مزيد من التطور والاستقرار المالي للمملكة. ودعا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله.