مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عطائه الدولي بـ4 مبادرات إنسانية في إندونيسيا ولبنان وأفغانستان والأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الجاري تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية في أربع دول، شملت مشاريع طبية وإغاثية وإنسانية نوعية، تأتي امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية في التخفيف من معاناة الشعوب المحتاجة حول العالم.
ففي جمهورية إندونيسيا، اختتم المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة الوجه والفكين والغدة الدرقية في مدينة ماكاسار، والذي استمر من 20 وحتى 27 ديسمبر 2025، بمشاركة 19 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية. وأجرى الفريق الطبي خلال الحملة 92 عملية جراحية في منطقة الوجه والفكين، و58 عملية جراحة للغدة الدرقية، تكللت جميعها بالنجاح.
وفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال البلاد، 45 مهمة إسعافية، بتمويل من المركز، شملت نقل المرضى من وإلى المستشفيات، واستفاد منها اللاجئون والمجتمع المحلي، ضمن مشروع دعم خدمات النقل الإسعافي في المناطق المحتاجة.
أما في أفغانستان، فقد وزّع المركز 806 سلال غذائية في ولاية قندوز، استفاد منها 4,836 فردًا من النازحين والعائدين والمحتاجين، ضمن برنامج دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان للعام 2026، بما يواكب الاحتياجات الملحّة للشعب الأفغاني.
وفي الأردن، تكفّل المركز بعلاج الطفل الفلسطيني "يزن سامي نسمان" (9 أعوام)، القادم من قطاع غزة، والذي يعاني من ورم في الجهاز الليمفاوي، وذلك بعد تنسيق رسمي لنقله إلى مؤسسة الحسين للسرطان، حيث يخضع حاليًا لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف طبي متقدم. ويأتي هذا الدعم ضمن اتفاقية وقّعها المركز في عام 2024 مع المؤسسة لعلاج مرضى السرطان من غزة.
وتعكس هذه المبادرات عمق القيم الإنسانية التي تتبناها المملكة في مدّ يد العون الصحي والإغاثي للفئات الأكثر احتياجًا حول العالم، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.