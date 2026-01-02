مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل عطائه الدولي بـ4 مبادرات إنسانية في إندونيسيا ولبنان وأفغانستان والأردن

وفي الأردن، تكفّل المركز بعلاج الطفل الفلسطيني "يزن سامي نسمان" (9 أعوام)، القادم من قطاع غزة، والذي يعاني من ورم في الجهاز الليمفاوي، وذلك بعد تنسيق رسمي لنقله إلى مؤسسة الحسين للسرطان، حيث يخضع حاليًا لبروتوكول علاجي دقيق تحت إشراف طبي متقدم. ويأتي هذا الدعم ضمن اتفاقية وقّعها المركز في عام 2024 مع المؤسسة لعلاج مرضى السرطان من غزة.