سحب عينات غذائية ومختبرات مركزية.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف عملها

ونوهت بأن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية، وتفادي ما قد يحدث من تأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية، حيث تتكون المختبرات المتنقلة من أجهزة حديثة لفحص العينات، وإظهار النتائج بشكل سريع ودقيق، وتستغرق النتائج من ساعة واحدة إلى 18 ساعة، وكل مختبر يمكن أن يحلل إلى 150 عينة يوميًا، تشمل عينات الأغذية والمياه.