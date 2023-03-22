جازان تتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك.. "فوانيس وهلال" تزين الشوارع

استنفرت أمانة منطقة جازان، بلدياتها وسخرت كل الإمكانات المتوفرة خلال الأيام الماضية، لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة عمل شاملة أعدتها لتكثيف الجهود الرقابية وزيادة الجولات الميدانية ومتابعة كل ما يقدم خلال هذا الشهر من مأكولات والتأكد من اتباع شروط السلامة في المطاعم والمخابز والبوفيهات، ومن التزام أصحابها بالتعليمات النظامية والإرشادية الصحية.
وأكملت البلديات بمحافظات المنطقة، استعداداتها بتجهيز إنارة الشوارع وتكثيف الجولات الرقابية وعمل لوحات إرشادية وتجهيز أسواق وبسطات رمضانية وتهيئة الشوارع والملاعب الرياضية في الأحياء.
وكثفت البلديات جهودها قبيل الشهر المبارك بتنفيذ أشكال جمالية مضيئة في شوارعها وصيانة إنارة الأسواق اليومية، كما كثفت أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم وإلزامهم باشتراطات الصحة العامة وكثافة أعمال الرش بالمبيدات.
وقامت البلديات بتهيئة كافة الخدمات وإنجاز عدد من الملاعب الرياضية النموذجية، كما قامت بتركيب لوحات للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك.