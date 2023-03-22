جازان تتهيأ لاستقبال شهر رمضان المبارك.. "فوانيس وهلال" تزين الشوارع

استنفرت أمانة منطقة جازان، بلدياتها وسخرت كل الإمكانات المتوفرة خلال الأيام الماضية، لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة عمل شاملة أعدتها لتكثيف الجهود الرقابية وزيادة الجولات الميدانية ومتابعة كل ما يقدم خلال هذا الشهر من مأكولات والتأكد من اتباع شروط السلامة في المطاعم والمخابز والبوفيهات، ومن التزام أصحابها بالتعليمات النظامية والإرشادية الصحية.