"استشاري": "الفيروس المخلوي" يُصيب جميع الفئات ويؤدي إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي

وأشار الدكتور فراس بن سعود السلولي؛ استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إلى أن الفيروس يُعد من الأسباب الرئيسة للأمراض التنفسية لدى الرضّع، الأطفال، وكِبار السن، وقد يؤدي إلى حالات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، موضحاً أن الظروف المعيشية المزدحمة في بعض المناطق والمنازل الكبيرة تزيد من خطر انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية.