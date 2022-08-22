في يوم العودة الأول.. مدير "تعليم عسير" للكادر الإداري والإشرافي: دوركم ريادي وثقتي بكم عالية

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الدكتور أحمد العُمري، على الدور المهم والريادي الذي يؤديه الكادر الإداري والإشرافي بتعليم المنطقة، والشراكة الفاعلة لأولياء الأمور.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور، ووقوفه على عدد من مدارس المنطقة، وعلى التجهيزات المدرسية، والبيئات التعليمية داخل المدارس، والتقى الكادر الإداري بها، كما رحّب بعودتهم، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- والقيادات التعليمية بالوزارة، ومساندة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لبرامج التعليم.
وشرعت إدارتا الإشراف التربوي "بنين وبنات" في تنفيذ خطة إشرافية؛ لدعم مديري ومديرات المدارس، وتعزيز التكامل والاستعدادات، وتهيئة البيئات التعليمية لعودة الهيئة التعليمية والطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل.
وتواصل الإدارة بالشراكة مع مديري ومديرات المكاتب والمدارس تنفيذ أعمال التهيئة والصيانة للمباني المدرسية، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة، وتنفيذ برامج ترحيبية بعودة الهيئتين الإدارية والإشرافية.