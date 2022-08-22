في يوم العودة الأول.. مدير "تعليم عسير" للكادر الإداري والإشرافي: دوركم ريادي وثقتي بكم عالية

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور، ووقوفه على عدد من مدارس المنطقة، وعلى التجهيزات المدرسية، والبيئات التعليمية داخل المدارس، والتقى الكادر الإداري بها، كما رحّب بعودتهم، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- والقيادات التعليمية بالوزارة، ومساندة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال لبرامج التعليم.