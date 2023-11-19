ضوابط شركات المطاحن والمكافآت.. "الأمن الغذائي" يستعرض مستجداته بجلسته الـ 4

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناولت عدداً من الضوابط التنظيمية التي تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة، واعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة المراجعة بما في ذلك رد الهيئة على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة على الحساب الختامي للعام المالي 1443 / 1444هـ (2022)، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.