مع انطلاق اختبارات التخصص في الرخصة المهنية.. "تربوي": هذه الأمور تقيس مستوى الأسئلة

وبيَّن أنه قد اطلع على بعض من آراء المختبرين فوجدها متابينة بين من يرى صعوبة الأسئلة ومن يرى أنها في حدود المقبول، وعلى كل حال وبما أن العام القادم هو آخر فرصة لمن لم يقم باجتياز الاختبار المرجو أن الاختبارات في متناول الجميع وأن تكون تعجيزية وبالتالي تخرج عن هدفها الأهم وهو اطلاع شاغلي الوظائف التعليمية بمستجدات العملية التعليمية من أساليب وإستراتيجيات تساعدهم في أداء مهنتهم.