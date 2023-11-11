"الغذاء والدواء" تقدّم جلسات استشارية لدعم رواد الأعمال في "منتجات التجميل"

وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة رواد الأعمال والمهتمين بالإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري وتطويره، وعرض مستجدات الاستثمار بالمنتجات التجميلية في السوق السعودي، واستعراض نطاق عمل "الهيئة" ودورها الرقابي لضمان سلامة وجودة منتجات التجميل، وسد الثغرات التي قد يواجهها المستثمرون الجدد في هذا المجال، وتعزيز ثقتهم لدخول سوق العمل من خلال تأهيليهم وتمكينهم، ومناقشة التحديات وتقديم حلول لها.