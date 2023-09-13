المركز الوطني للأرصاد يكرّم الفائزين بجائزة الطقس والمناخ

وأسدل المركزُ الستارَ عن أسماء الجهات الحكومية والإعلامية الفائزة بالجائزة؛ لما قدموه من أعمال وحملات عزّزت أهمية الطقس ودوره المهم في موسم الحج، وحصل عليها كلٌّ من: وزارة الصحة البرنامج التوعوي "صحة ضيوف الرحمن"، وبوابة الطقس للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فيما حازت صحيفتا "الجزيرة" و"اليوم" على أفضل البرامج المقدمة من الجهات الإعلامية.