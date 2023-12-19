على مدار أسبوع.. "مسام" ينتزع 737 لغماً من أراضي اليمن

واستطاع فريق "مسام" من نزع 167 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب من نزع 5 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب.