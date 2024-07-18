"الحج" تفوز بالمركز الأول في جائزتَي الارتباط الوظيفي ونضج ممارسات الموارد البشرية

حصلت وزارة الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي؛ على المركز الأول في الجوائز التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في فئة الوزارات الأكثر تحقيقًا للارتباط الوظيفي، كما حصدت أيضًا المركز الأول في جائزة "نضج ممارسات الموارد البشرية" للعام 2023 في فئة الوزارات.