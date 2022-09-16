إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 168 كيلوجراماً من مادة "الشبو" المخدّرة

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تمّ إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 كيلو جرامات من مادة "الشبو"، بعد العثور عليها مُخبأةً داخل حقيبة أحد المسافرين، فيما تمّ إحباط المحاولة الثانية في منفذ البطحاء، حيث عُثر على أكثر من 10 كيلو جرامات من المادة نفسها، كانت مخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل علب مناديل كانت بصحبة سائق الشاحنة.