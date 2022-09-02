مبادرة "الرقابة المجتمعية" في حائل.. متطوعون يرصدون مخالفات ويطبقون الغرامة

وذكروا أنهم يطمحون إلى تخصيص عملهم التطوعي فقط على رصد التشوه البصري العام في الأماكن العامة أو رصد مخالفات المقاولين الذين يتسببون في ذلك، تفعيلاً لمبادرة معالجة التشوه البصري ضمن برنامج جودة الحياة، وليس رصد مخالفات على المحلات أو تدخلًا في عمل المراقبين، لاسيما أنه لا يوجد مستند رسمي يبرر مباشرتهم لمخالفات منشآت القطاع الخاص رغم أنهم طلبوه من المشرفين على المبادرة.