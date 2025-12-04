عبداللطيف جميل للسيارات توقع مذكرة تفاهم مع شركة "يودف" وشركة " أكتوبيان " لتعزيز حلول الطاقة الهيدروجينية الخالية من الانبعاثات في المملكة

ومن جهته، قال ستيفان جاردان، نائب الرئيس التنفيذي في "يودف": "نحن فخورون بالتعاون مع عبد اللطيف جميل للسيارات وشركة "أكتوبيان" لتوفير حلول الطاقة الهيدروجينية إلى المملكة. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في التوسع العالمي لـ "يودف" وتؤكد مدى فعالية مولدنا "GEH2" الذي يجمع بين تكنولوجيا خلايا الوقود الموثوقة من تويوتا وخبرتنا في مجال الطاقة. معًا، نسعى لدعم طموح المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات."