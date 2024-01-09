مستعرضاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود.. الأمن العام يشارك في "مؤتمر خدمات الحج"

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر وجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.