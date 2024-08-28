جامعة طيبة تدشن النسخة الثالثة من مشروع "سيارة الطرق الوعرة"

وتم تسجيل الفريق منذ عام؛ حيث نجح في تقديم أربعة تقارير تصميمية شاملة، كما حصل على دعم من شركات محلية لتغطية نفقات المشاركة والسفر، حيث اشترى وقف السيد علي شربيني وشركة العطير للمقاولات الباقة الذهبية، في حين حصلت شركة محاكاة للاستشارات الهندسية وشركة الجهات الأربعة للشحن على الباقات الفضية.