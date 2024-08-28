جامعة طيبة تدشن النسخة الثالثة من مشروع "سيارة الطرق الوعرة"

دشنت رئيسة جامعة طيبة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة من مشروع سيارة الطرق الوعرة.
وتُشرف على المشروع كلية الهندسة بجامعة طيبة، ويجسد التزام الجامعة بتعزيز المهارات الهندسية والابتكار لدى طلابها.
وتُعد المسابقة التي تنظمها جمعية مهندسي المركبات (SAE)، من أهم المسابقات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المركبات؛ حيث توفر للطلاب فرصة لتصميم وتصنيع سيارات "باجا" صغيرة قادرة على العمل في أصعب الظروف مثل الطرق الوعرة؛ ما يُمكّنهم من تطبيق معارفهم الهندسية في بيئة تنافسية تحاكي التحديات المهنية الحقيقية.
ويشرف على المشروع الذي تم تنفيذه وفقًا لشروط المسابقة الدولية، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية الدكتور بدر بديري، بمساعدة الدكتور خالد العوفي والدكتور أسامة برنجي.
كما أسهم الدكتور حبيب حطاب في تصاميم التصنيع، وراجع الدكتور محمد عمر بيانات المحاكاة، إلى جانب مشاركة جميع أساتذة قسم الهندسة الميكانيكية في مراحل المشروع المختلفة، من بينهم البروفيسور بدر عزام.
وتم تسجيل الفريق منذ عام؛ حيث نجح في تقديم أربعة تقارير تصميمية شاملة، كما حصل على دعم من شركات محلية لتغطية نفقات المشاركة والسفر، حيث اشترى وقف السيد علي شربيني وشركة العطير للمقاولات الباقة الذهبية، في حين حصلت شركة محاكاة للاستشارات الهندسية وشركة الجهات الأربعة للشحن على الباقات الفضية.
وثمّنت الجامعة للداعمين من الشركات المحلية والقطاع الخاص دعمهم ودورهم في تمكين الفريق من إكمال مسيرته؛ ما أسهم في تحقيق تجربة فريدة للفريق في المدينة المنورة؛ حيث تمكّنوا من إنجاز منتجات محلية بأيدٍ سعودية ودعم محلي.
ويؤكد المشروع التزام جامعة طيبة بالتميز الأكاديمي والتطبيقي، والمساهمة الفعّالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الكفاءات الهندسية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الهندسة والتكنولوجيا.