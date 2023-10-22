صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور يوقعان اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في المملكة

وبهذه المناسبة، صرَّح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تمثل الشراكة مع هيونداي خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، باعتباره واحداً من بين 13 قطاعاً في استراتيجيتنا الاستثمارية. الاتفاقية تتماشى كذلك مع الاستثمارات التي نمتلكها في شركتي ‘لوسيد‘ و‘سير‘، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل."