"تعالوا للعلا".. نجم راب أمريكي يقدم نفسه سفيراً للمملكة ويروي قصة رحلاته وعشقه للتراث السعودي

خلال السنوات الماضية، برزت السعودية كواحدة من أهم الوجهات حول العالم، حيث أسهم التعريف بثقافة المملكة العريقة، واعتمادها على الدمج بين الأصالة والمعاصرة، في وقوع النجوم والمشاهير في غرامها، وهو ما ظهر من الزيارات المتكررة والانطباعات الإيجابية التي حرصوا على إظهارها.
وفي هذا السياق، يبرز اسم مطرب الراب والمنتج الأمريكي الحائز على جائزة جرامي، سويز بيتز، Swizz Beatz ، والذي تحدث في حوار له مع مجلة "بيلبورد" الأمريكية، عن حبه طويل الأمد للإبداع السعودي، بداية من التعاون المبكر وحتى المشهد الموسيقي والفني المزدهر اليوم.
ووصفت المجلة الموسيقية الشهيرة، سويز بيتز (واسمه الحقيقي قاسم داود دين، البالغ من العمر 45 عامًا)، بأنه يقضي وقته مؤخرًا في الترويج لمكان واحد على وجه الخصوص، وهو المملكة العربية السعودية.
لمَ السعودية؟ وردّ بيتز على السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين بشأن عشقه للمملكة على وجه التحديد، حيث أجاب بثقة: "ولمَ لا؟"، متابعًا: "هذا البلد مذهل للغاية وله تراث عريق".
وحملت كلمات الموسيقي العالمي الكثير من الشغف، حيث إن الحماس الذي يبديه تجاه الإبداع السعودي ينبع بحق من إيمان عميق، إذ انطلق بعفوية وتلقائيًا قبل حتى أن تقرر المملكة الاستفادة من تأثير المشاهير كجزء من حملتها السياحية العالمية.
وخلال الحوار قال سويز بيتز: "من المدهش ملاحظة التحوّل الذي طرأ على كلّ شيء، بين أولى زياراتي للسعودية وما أراه اليوم".
بدأ مطرب الراب بالتردد على المملكة منذ العام 2006 وقدّم الدعم لمواهبها قبل هذا التاريخ حتى، حين التقى في مطلع الألفية ولدًا يافعًا من جدّة تحدّث إليه عن حلمه الكبير بأن يمثل بلده في محافل عالمية، وهو سامي حامد، المعروف باسم سكيني.
وعن هذا قال بيتز: "كان سكيني الفنان السعودي الأول الذي أنتجت له، كنت المنتج التنفيذي لألبومه الأخير. لقد أمّنت له الفرصة، ورتّبت بنيتها، وحين رأيته يقف على مسرح ميدل بيست أمام تلك الجماهير، يؤدي الأغنيات التي كنا نعمل عليها في الاستديو، أظهر لي أن السعودية ليست بعيدة عن الحدث".
يُذكر أنه في مارس من عام 2022، أصدر سكيني أغنية Saudi’s Most Wanted، من إنتاج سويز بيتز، مصحوبة بمقطع فيديو مدته ثلاث دقائق تضمّن مشاهد من جميع أنحاء المملكة.
وواصل بيتز: "أعتقد أن البيئة الإبداعية هنا مزدهرة! أسست مجموعة أتعاون فيها مع بعض الفنانين المحليين تحت اسم مويا، وتضم جيد وشاولين وإنتايتلد"، وأضاف: "لقد أصبح هؤلاء الشباب بمثابة العائلة بالنسبة إلي، وحين أتيت إلى هنا ورحت أستمع إلى موسيقاهم وحكاياتهم، قلت لنفسي: أتعرف ماذا؟ أريد تقديم الموسيقى للجميع".
وأضاف: "بعد أشهر قليلة لاحقة، في عام 2022، ظهر هؤلاء الفنانون في المهرجان الموسيقي الأكبر في المنطقة، ساوند ستورم."
وعلّقت مجلة بيلبورد على ذلك بقولها: "كما يظهر عمله مع أساطير الفن مثل دي إم إكس وكانييه ويست ودريك وماري جي بلايج، وزوجته المغنية وكاتبة الأغنيات الحائزة على جائزة الجرامي أليشيا كيز، لطالما كان لدى سويز بيتز عين قادرة على اكتشاف المواهب المبدعة".
وأضافت المجلة: "يكاد يبدو سويز بيتز إلى حد كبير كسفير غير معلن لاسم المملكة، فغالبًا ما نلاحظ تعليقاته على منشورات أصدقائه من المشاهير على إنستجرام مرفقة بالعلم السعودي ورموز القلب الأحمر.
وعن هذا قال بيتز: "أخبرتهم منذ سنوات! كنت أقول لهم عليكم أن تأتوا إلى العلا! عليكم أن تروا تطور نيوم".
وبالفعل، فمع درجة الانفتاح التي وصلتها المملكة استجاب العديد من هؤلاء المشاهير للدعوة، مدفوعين بفرص الأداء الكبيرة لاستكشاف السعودية، فخلال العام الماضي فقط، وفي نسخة مهرجان ساوند ستورم لعام 2023، شهدنا زيارات أبرز النجوم عالميًا مثل ويل سميث وفيفتي سينت وترافيس سكوت من بين آخرين.
واستكمل بيتز حديثه قائلًا: "أنا متحيّز نوعًا ما للسعودية، هنا أشعر وكأنني في منزلي، وحين تتحدثون إليّ عن المملكة، فكأنما تتحدثون عن موطني، أشعر بأنها ستصبح المكان الأول في العالم، خاصة مع تلك المساحات الجديدة التي يتم بناؤها، والطاقة التي تتمتع بها المنطقة في العموم".
وتابع: "ذهبت مؤخرًا إلى مهرجان نور في الرياض حيث اجتمع العديد من الفنانين الرائعين ضمن عرض خاص، مثل أحمد ماطر، وهو صديق مميز".
وأضاف الرابر الشهير: "ثمة الكثير من المواهب هنا، في كل اتجاهات الفن من الموضة والموسيقى والتصوير... من المدهش رؤية كل هذه الأبواب مفتوحة، فحتى الآن تعرفت على الكثير من الأساليب، فالأمر لا يقتصر هنا على أسلوب واحد، كما أن المملكة باتت بوتقة تنصهر فيها المؤثرات والجماليات".
وفي نهاية اللقاء، أكد سويز بيتز حماسته للتحولات التي تشهدها المملكة: "ما أحبه هو أنّ لكلٍّ أجواءه الخاصة، وأن الجميع يدعم بعضهم البعض".