"تعالوا للعلا".. نجم راب أمريكي يقدم نفسه سفيراً للمملكة ويروي قصة رحلاته وعشقه للتراث السعودي

وعن هذا قال بيتز: "كان سكيني الفنان السعودي الأول الذي أنتجت له، كنت المنتج التنفيذي لألبومه الأخير. لقد أمّنت له الفرصة، ورتّبت بنيتها، وحين رأيته يقف على مسرح ميدل بيست أمام تلك الجماهير، يؤدي الأغنيات التي كنا نعمل عليها في الاستديو، أظهر لي أن السعودية ليست بعيدة عن الحدث".