للحد من حوادث الطرقات.. مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم

يواصل المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تنفيذ حملة إفطار صائم، برعاية "مجموعة البواني القابضة"؛ لتوزيع مليون وجبة إفطار صائم عند الإشارات الضوئية الرئيسية، والتقاطعات المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في كل من (الرياض، جدة والدمام)، خلال شهر رمضان المبارك؛ بهدف الحد من حوادث الطرقات التي تحدث بسبب السرعة الزائدة، والتجاوزات المرورية، ولاسيما مع اقتراب موعد أذان المغرب، ومحاولات بعض السائقين اللحاق بموعد الإفطار.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، الأستاذ إبراهيم المعطش، أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان؛ إذ يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات، وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.
وقدَّم المعطش شكره لـ"مجموعة البواني القابضة"، التي تعد أسرع المجموعات الاقتصادية نموًّا في السعودية والخليج والشرق الأوسط، التي بادرت بالاستجابة في تفعيل دورها الاجتماعي، الذي تمثَّل في الإسهام في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، والتراحم الإنساني، والحفاظ على الإنسان، ووقايته من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الأرواح والممتلكات؛ باعتبار الإنسان هو أغلى ما نملك من ثروات.
ومن جانبه، أكد المهندس فخر الشواف، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة البواني القابضة"، أن رعايتنا حملة إفطار صائم تأتي ضمن مبادرات "البواني" حرصًا منها على القيام بدور فعَّال داخل المجتمع السعودي ذي الخصوصية والثقافة المتفردة، التي تهتم بالتكافل والتعاضد والتراحم امتثالاً للأعراف الاجتماعية المتوارثة، والمبادئ والقيم التي حثنا عليها الدين الإسلامي.
وأشار المهندس فخر الشواف إلى أن مجموعة البواني القابضة تمتلك العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية، التي تجلت في الكثير من المجالات، منها: الدينية، الخيرية، الثقافية، الشبابية، الاجتماعية والتدريبية، إلى جانب الكثير من المبادرات الاجتماعية المتنوعة، مرورًا بمشاركتها المجتمع في الكثير من الفعاليات والمشاريع، التي تستهدف تطوير وبناء الفرد، وتعزيز ديمومة الاستدامة التي تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وتخدم المجتمع المحلي.
كما تُنفِّذ "البواني" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج التدريب المتطورة والمتقدمة في مختلف المجالات.