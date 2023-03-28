للحد من حوادث الطرقات.. مركز المسؤولية الاجتماعية يواصل حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم

وقدَّم المعطش شكره لـ"مجموعة البواني القابضة"، التي تعد أسرع المجموعات الاقتصادية نموًّا في السعودية والخليج والشرق الأوسط، التي بادرت بالاستجابة في تفعيل دورها الاجتماعي، الذي تمثَّل في الإسهام في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، والتراحم الإنساني، والحفاظ على الإنسان، ووقايته من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية، وخسائر في الأرواح والممتلكات؛ باعتبار الإنسان هو أغلى ما نملك من ثروات.