شاهد.. "بلدية الموسم" تعيد بسطة رمضان للسوق القديم وحاضنات للأسر المنتجة‎‎

أعادت بلدية مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال، بسطة رمضان داخل السوق القديم، بعد أن اندثر عدة سنوات؛ حيث قامت البلدية بتجهيز وتهيئة الموقع بالإنارة والبسطات والحاضنات للأسر المنتجة.
وعبّر عدد كبير من الأهالي، عن شكرهم لرئيس بلدية الموسم المهندس محمد حكمي على هذه الخطوة، وإعادة أجواء رمضان زمان للسوق وإنعاش الموقع.
من جهة أخرى نفّذت البلدية أكثرَ من 170 جولة رقابية على الأسواق والمحال التجارية قبيل حلول شهر رمضان المبارك، ضمن خطة عمل البلدية لاستقبال شهر رمضان.
وقامت البلدية بأعمال الصيانة الدورية، وتركيب المجسمات الرمضانية، وتزيين مداخل المركز وشوارعه، وتهيئة الملاعب الرياضية، وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وصيانة الألعاب.