ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي في تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة تبوك، بعد العثور بحوزته على كميات من الحطب المحلي، حيث تم تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتأتي هذه الجهود ضمن حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق ونقل الفحم والحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، إضافة إلى ما يُنشر بطرق غير نظامية عبر مختلف المنصات الرقمية.
ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.