ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي في تبوك

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.