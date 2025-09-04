طقس نهاية الأسبوع .. الأرصاد: هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.