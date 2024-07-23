إزالة 103 من السيارات والهياكل التالفة في مكة المكرمة الشهر الفائت

وأوضحت الأمانة أن عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الشهر الماضي (103) من السيارات والهياكل التالفة؛ وذلك بعد كتابة عبارة (تالف) عليها، وانقضاء المهلة المحددة؛ فيما تم حصر عدد آخر من الهياكل التي تتواجد في بعض المواقع، وتسببت في عرقلة حركة المرور؛ حيث نفذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وكالة البلديات مبادرة تطوعية بمشاركة 30 متطوعًا لرصد المركبات والهياكل التالفة والمهملة، وقد أسفرت المبادرة عن رصد (125) سيارة تالفة ومتهالكة في عدد من المواقع؛ تمهيدًا لنقلها وإزالتها وفق الطرق النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.