"آل الشيخ" ينعي مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله: أفنى حياته في رفع الأذان

وقال "آل الشيخ": ببالغ الأسى والحزن تلقيتُ نبأ وفاة الشيخ منصور بن محمد آل مزيد مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) في وسط مدينة الرياض، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه الله كل خير على ما قدّم؛ فقد كان رحمه الله صاحب سيرة عطرة، وخلق رفيع، أفنى حياته في رفع الأذان سنوات طويلة.