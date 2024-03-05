للمرة الثانية خلال أسبوع.. "وزير الصحة" يُكَرّم مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

جاء ذلك بعد فوز مجمع الملك فيصل الطبي بمراكز متقدمة في 3 مسارات في جائزة أداء الصحة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول لها؛ حيث حقق المراكز المتقدمة في مسار كفاءة الوصول للرعاية، وأفضل مستشفى استقبالًا لحالات السكتة الدماغية، والكشف المبكر والوقاية.