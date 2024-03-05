للمرة الثانية خلال أسبوع.. "وزير الصحة" يُكَرّم مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

كرّم وزير الصحة فهد الجلاجل، مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عضو تجمع الطائف الصحي "مرتين" خلال أسبوع، بعد فوز المجمع في عدة مراكز في جائزة أداء الصحة 2023م، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.
جاء ذلك بعد فوز مجمع الملك فيصل الطبي بمراكز متقدمة في 3 مسارات في جائزة أداء الصحة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول لها؛ حيث حقق المراكز المتقدمة في مسار كفاءة الوصول للرعاية، وأفضل مستشفى استقبالًا لحالات السكتة الدماغية، والكشف المبكر والوقاية.
وكرّم وزير الصحة المجمع بعد فوزه في مسار "سلامة الأم وحديثي الولادة" في النسخة السادسة من الجائزة الوطنية لسلامة المرضى 2023، والتي تهدف للتعرف على الابتكارات الناجحة لسلامة المرضى واستخدامها في المنشآت الصحية لتُحَسن من سلامة الرعاية الصحية، وشارك بها أكثر من 600 متقدم.