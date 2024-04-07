ثاني أيام العيد.. انطلاق بطولة كرة "الكِريكِت" الأولى للجاليات في تيماء

وتعد لعبة ‫الكريكيت من أكثر الرياضات شعبية في بلاد الجاليات المشاركة، والكِريكِت هي رياضة جماعية يلعبها فريقان، وكل فريق يتألف من أحد عشر لاعباً، تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل لاعب يدعى رامي الكرة، أما اللاعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب فيحاول صدّ الكرة باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجذاف.