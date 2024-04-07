ثاني أيام العيد.. انطلاق بطولة كرة "الكِريكِت" الأولى للجاليات في تيماء

تنطلق ثاني أيام عيد الفطر المبارك بطولة لعبة الكِريكِت الأولى للجاليات بمحافظة تيماء، التي تنظمها بلدية المحافظة.
وتُقام البطولة في الحديقة المئوية حيث عملت البلدية على تهيئة الملعب حيث تُشارك عدد من الفرق من جنسيات مختلفة تشمل الجنسية الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية، وتم التنسيق مع حكام للبطولة.
وتعد لعبة الكريكيت من أكثر الرياضات شعبية في بلاد الجاليات المشاركة، والكِريكِت هي رياضة جماعية يلعبها فريقان، وكل فريق يتألف من أحد عشر لاعباً، تضرب فيها كرة بحجم قبضة اليد من قبل لاعب يدعى رامي الكرة، أما اللاعب الخصم الذي يدعى رجل المضرب فيحاول صدّ الكرة باستخدام مضرب نحيف شبيه بالمجذاف.
فيما يتركّز الانتباه أساساً حول علامتين تشكلان الأهداف تدعيان ويكيت، وهما مجموعة من ثلاث عصي متصلة تسمى جذوع الكريكت، يحاول رامي الكرة إصابتها لكي يوقع قطعتين خشبيتين، اثنتان مثبتتان على الجذوع ويدعيان كفالات الكريكت.