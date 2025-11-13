"ذا شفز" و "كريم" توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز تجربة المستخدمين في قطاع التوصيل بالمملكة

أعلنت شركة ذا شفز، إحدى أبرز الشركات المتخصصة في تشغيل وإدارة خدمات التوصيل في المملكة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع تطبيق كريم، في خطوة تُعد من أبرز الشراكات التقنية في قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الأنظمة التقنية بين المنصتين، بما يتيح لمستخدمي تطبيق كريم طلب احتياجاتهم من شبكة المطاعم والمتاجر التابعة لذا شفز، ضمن تجربة موحدة تضمن جودة الخدمة وسرعة التوصيل.
ويتضمن التعاون ربطًا تقنيًا متكاملًا يشمل مراحل الطلب والدفع والتتبع والتوصيل، إلى جانب دعم فني مستمر وتحديثات تقنية، إضافةً إلى تنسيق تسويقي مشترك لتوسيع قاعدة العملاء واستهداف شرائح جديدة.
وأكدت شركة ذا شفز أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جديدًا نحو دورها كمشغّل رئيسي لقطاع التوصيل في المملكة، بعد نجاحها في شراكات مشابهة مع منصات كبرى مثل "نعناع"، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اتفاقيات إضافية مع علامات بارزة في السوق المحلي.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في تسهيل الطلب والتوصيل للمستخدمين، إلى جانب تعزيز ولاء العملاء وتحقيق قيمة مضافة للطرفين، ضمن نموذج تعاون استراتيجي طويل المدى يواكب التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الخدمات في المملكة.