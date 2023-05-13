طلَّاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميداليةً في "معرض آيتكس 2023 الدولي"

وفاز بالذهبية في مجال علوم البيئة الطالب نواف بن محمد العقل، من إدارة تعليم الرياض، والطالب إلياس بن يوسف البطاط، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، والطالب عبدالله بن فهد العتيبي، من إدارة تعليم الخرج، والطالب عبدالإله بن محمد بن عيدان، من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة غلا بنت متعب النفيعي من إدارة تعليم مكة المكرمة، والطالبة نورة بنت عبدالرحمن القيضي،من إدارة تعليم القصيم، والطالبة يمن بنت زامل العتيبي، من إدارة تعليم جدة.