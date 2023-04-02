تعرف على منافع وتغطيات "وثيقة التأمين الصحي" للمعتمرين

وتشير التفاصيل التي نشرها مجلس الضمان الصحي إلى أن منافع وتغطيات وثيقة التأمين الصحي للمعتمرين تشمل نفقات المعاينة وعلاج الحالات الطارئة ونفقات التنويم في المستشفى والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة وتكاليف علاج الأسنان الطارئة وتكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين وتكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة ونفقات الحمل والولادة الطارئة والإصابة الناتجة عن حوادث السير وكذلك تغطيات مخاطر كوفيد 19 لمدة 30 يومًا .