تعرف على منافع وتغطيات "وثيقة التأمين الصحي" للمعتمرين

حرصت حكومة المملكة على توفير الأدوات التي تضمن سلامة المعتمرين وكذلك توفير سبل العلاج لهم عبر إتاحة التأمين الطبي .
وتضمن وثيقة التأمين للمعتمرين القادمين من خارج المملكة حصولهم على التغطية التأمينية اللازمة، ومنها خدمات الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات الطارئة والحالات المصابة بفيروس (كوفيد -19).
والمؤهلون للتأمين هم جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض العمرة ويصل حدود المنفعة إلى 100 آلاف يال لمدة 90 يومًا داخل المملكة العربية السعودية ابتداءً من تاريخ الدخول للمملكة .
وتشير التفاصيل التي نشرها مجلس الضمان الصحي إلى أن منافع وتغطيات وثيقة التأمين الصحي للمعتمرين تشمل نفقات المعاينة وعلاج الحالات الطارئة ونفقات التنويم في المستشفى والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة وتكاليف علاج الأسنان الطارئة وتكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين وتكاليف الغسيل الكلوي للحالات الطارئة ونفقات الحمل والولادة الطارئة والإصابة الناتجة عن حوادث السير وكذلك تغطيات مخاطر كوفيد 19 لمدة 30 يومًا .