45.96 % نسبة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية خلال النصف الأول من 2024

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحقيق نسبة 45.96% من المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2024، وقد بلغ عدد المنافسات عالية القيمة 589 منافسة بقيمة 94.3 مليار ريال، و173 منافسة تنطبق عليها آلية الحد الأدنى بقيمة 27.6 مليار ريال، و356 منافسة تنطبق عليها آلية الوزن بقيمة 58.4 مليار ريال.