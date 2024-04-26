التأشيرات لا تؤهل حاملها.."الحج" تحذر بشدة من "الشركات الوهمية لأداء الفريضة"

حذرت وزارة الحج والعمرة من شركات الحج الوهمية، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وأًوضحت وزارة الحج بأن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج.
ودعت "الحج" الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية التي تدعي وجود حملات الحج التجاري.