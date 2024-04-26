التأشيرات لا تؤهل حاملها.."الحج" تحذر بشدة من "الشركات الوهمية لأداء الفريضة"

حذرت وزارة الحج والعمرة من شركات الحج الوهمية، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.