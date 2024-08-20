الملاحة الجوية السعودية تسجل رقمًا قياسيًّا في حركة الطيران خلال موسم الحج الماضي

وقد بُذلت جهود استثنائية من قِبل المراقبين الجويين في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة الحجاج؛ لضمان سلامة وسلاسة رحلات الحج؛ حيث بلغ مجموع الرحلات المحلية والدولية خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ أكثر من 130 ألف حركة جوية من بينها أكثر من 64,6 ألف حركة جوية في مرحلة القدوم الممتدة من 1 ذي القعدة إلى 4 ذي الحجة بزيادة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من 65,9 ألف حركة جوية لمرحلة المغادرة الممتدة من 13 ذي الحجة إلى 15 محرم بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.