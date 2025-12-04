"الدفاع المدني" يحث على صيانة سخانات المياه للوقاية من الأعطال والحوادث

وأكدت أهمية التأكد من سلامة السخان ووصول المياه إليه بشكلٍ مستمر، وضبط درجة حرارته إلى ما دون (70) درجة مئوية، وفصل التيار الكهربائي عند انقطاع المياه لتحقيق أقصى درجات الأمان.