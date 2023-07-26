شاهد.. مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة مستعدة لاستضافة مواجهات كأس الملك سلمان للأندية

وتستعد منطقة الباحة للترحيب بعشاق كرة القدم، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين من أنحاء العالم كافة للتعرف على استعدادات ومرافق البطولة، حيث افتتحت مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في عام 1989م، ويوجد بها مواقف داخلية تتسع لعدد 100 سيارة، بالإضافة إلى مواقف خارجية، وملعب رئيسي مزروع، وغرف لاعبين لتبديل الملابس، وغرف للحكام، ومدرجات بسعة 6500 متفرج، ومنصة لكبار الشخصيات، وملعب رديف صناعي، وملعب مناورات وتدريبات مزروع، وصالة داخلية متعددة الاستخدامات، ومسبح مغلق.