شاهد.. مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة مستعدة لاستضافة مواجهات كأس الملك سلمان للأندية

تترقب جماهير كرة القدم انطلاق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة.
وتستعد منطقة الباحة للترحيب بعشاق كرة القدم، وإتاحة الفرصة أمام المشجعين من أنحاء العالم كافة للتعرف على استعدادات ومرافق البطولة، حيث افتتحت مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في عام 1989م، ويوجد بها مواقف داخلية تتسع لعدد 100 سيارة، بالإضافة إلى مواقف خارجية، وملعب رئيسي مزروع، وغرف لاعبين لتبديل الملابس، وغرف للحكام، ومدرجات بسعة 6500 متفرج، ومنصة لكبار الشخصيات، وملعب رديف صناعي، وملعب مناورات وتدريبات مزروع، وصالة داخلية متعددة الاستخدامات، ومسبح مغلق.
وتتضمّن مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة بيوت الشباب بكامل الخدمات والمرافق من سكن ومطعم وصالة طعام، كما أن مقر فرع وزارة الرياضة بالمنطقة يقع داخل المدينة الرياضية.