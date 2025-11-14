مجموعة BPG تعيّن تيم بايكر رئيساً لـ BPG Arabia لقيادة نمو أعمالها في السعودية

من جانبه، رحّب آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة BPG، بانضمام بايكر قائلاً:

"تيم هو اضافة ممتازة لفريق القيادة في BPG، فهو رائد أعمال رقمية بطبيعته، ويأتي بخبرة واسعة اكتسبها عبر سنوات من قيادة وكالات كبرى، بما في ذلك عمله في إحدى وكالات WPP في المنطقة، انضمامه يمثل محطة مهمة في مسيرة المجموعة، ويسهم في تعزيز قدرات BPG Arabia والتكامل مع فرقنا في الإمارات والكويت. سنعمل معاً على تحديث وتطوير إرثنا الممتد لأكثر من 45 عاماً، وتضمين الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالنا، وترسيخ مكانة BPG كمبتكر رائد في قطاع الاتصالات التسويقية على مستوى المنطقة."