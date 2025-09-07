وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 34 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في الكلية التقنية بمحافظة البدائع، وللنساء في الابتدائية الخامسة بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز سلام التابع لمحافظة ضرية، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة البكيرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة بريدة، وللنساء في متوسطة منيرة النعيم بمركز الخبراء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في وكالة الخدمات بأمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وللنساء في مجمع مركز القوارة التعليمي، وابتدائية شماء السلامة بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع.