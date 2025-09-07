وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 34 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (34) موقعًا حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في الكلية التقنية بمحافظة البدائع، وللنساء في الابتدائية الخامسة بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز سلام التابع لمحافظة ضرية، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة البكيرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مدينة بريدة، وللنساء في متوسطة منيرة النعيم بمركز الخبراء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في وكالة الخدمات بأمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وللنساء في مجمع مركز القوارة التعليمي، وابتدائية شماء السلامة بمحافظة رياض الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم كذلك بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز السيالة والسليم بمحافظة محايل عسير، ومركز الحريضة بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي متوسطة وثانوية عبدالرحمن بن عوف بمحافظة بيشة، ومتوسطة الرواد بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء في مدرسة رواد الوطن بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي محافظة المجاردة لمدة يوم، وللنساء في الابتدائية الثالثة بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس في مستشفى أحد رفيدة العام لمدة يوم واحد.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الاثنين للرجال في متوسطة الإمام الغزالي بمحافظة القريات، ومتوسطة الإمام الشاطبي بمحافظة دومة الجندل، وللنساء في الابتدائية الخامسة بمحافظة القريات، والمتوسطة الرابعة بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.
وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة يوم الثلاثاء بتقديم خدماتها للنساء في الابتدائية السادسة والعشرون للبنات بالدمام، ويوم الأربعاء في الابتدائية الرابعة عشر للبنات بالدمام، والابتدائية الثامنة عشر للبنات بالدمام، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في جمعية التنمية الأهلية تواصل بمحافظة الجبيل لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في محافظة أضم لمدة أسبوع، وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منهم.
وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة ضمن مبادرة قافلة التنمية الرقمية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة سميراء، ويوم الثلاثاء في محافظة الشنان لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها يوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.
وتوفر الوحدات للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز الوسائل الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.