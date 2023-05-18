تريليونا دولار صافي ثروة السعودية.. هنا "أغنى 10 دول" والمفاجأة مصر!

ويمثل صافي الثروة الوطنية، القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحًا منها التزاماتها، وفقًا لمنهجية التقرير، ويشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين، ويعد هذا المقياس مؤشرًا حاسمًا لقدرة بلد ما على تحمّل الديون، والحفاظ على الإنفاق، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار العقارات وسوق الأسهم، وأسعار الصرف، والالتزامات، والتركيبة السكانية، فضلًا عن وجود الموارد البشرية والطبيعية، والموارد، ورأس المال والتقدم التكنولوجي، وفقًا لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".