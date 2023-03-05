الأكاديمية المالية تطلق معسكر التقنية المالية مايو المقبل

ويرتكز المعسكر على 4 مراحل، حيث يبدأ بمرحلة اختيار المشاركين بناء على تقييمات نوعية وكمية، عبر تقديم طلب التسجيل والخضوع لاختبار تقني ومقابلة شخصية من 22 مارس إلى 17 أبريل، ومن ثم مرحلة الإعداد وتشكيل الفريق، حيث يطلع المشاركون على تفاصيل البرنامج والمرشدين المهنيين من 1 إلى 4 مايو، أما مرحلة المعسكر التدريبي فتتضمن عشر وحدات على مدار 5 أسابيع من 7 مايو إلى 9 يونيو، أما المرحلة الأخيرة والمختصة بالهاكاثون وعرض النتائج، فتمتد على مدار 5 أيام، حيث يتم تطبيق المهارات واستخدام الأدوات المكتسبة، وذلك خلال الفترة ما بين 18 إلى 25 يونيو، ويتم تقديم البرنامج باللغة الانجليزية، بواقع 5 ساعات تدريبية.