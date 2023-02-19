صباح اليوم.. محافظ الطائف يفتتح مؤتمر "مقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى"

افتتح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، صباح اليوم الأحد، مؤتمر الطائف الثاني لمقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى 2023 تحت شعار "الوقاية من العدوى ومكافحتها أساس سلامة المرضى".
ويهدف المؤتمر، وفق مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني؛ إلى التعرف على المستجدات والاطلاع على الأوراق العلمية ونقل التجارب وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق الأبحاث في مجال الأمراض المعدية.
الدكتورة مريم الثمالي؛ مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف، أوضحت أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام يتخلله عديدٌ من المحاضرات العلمية وورش العمل، كما سيتناول أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية، مثل مرض كورونا وإيبولا والأمراض المنتشرة وبائياً.
وأضافت الدكتورة "الثمالي"؛ أنه سيتخلل المؤتمر ثلاث مسابقات علمية تهدف إلى زيادة المعرفة بين الممارسين الصحيين كافة.