صباح اليوم.. محافظ الطائف يفتتح مؤتمر "مقاومة المضادات الميكروبية ومكافحة العدوى"

الدكتورة مريم الثمالي؛ مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف، أوضحت أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام يتخلله عديدٌ من المحاضرات العلمية وورش العمل، كما سيتناول أحدث المستجدات المتعلقة بالأمراض المعدية، مثل مرض كورونا وإيبولا والأمراض المنتشرة وبائياً.