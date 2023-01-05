"الثقافة" و"السياحة" تُدرجان معايير ثقافية ضمن لائحة مرافق الإيواء السياحي

ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز وإثراء الثقافة والفنون بالمملكة في مختلف القطاعات؛ حيث يسهم إدراج هذه المعايير في خلق فرص تنموية للمواهب المتنوعة في القطاع الثقافي، وإثراء تجربة الزوار للفنادق وتعزيز حضور الثقافة في مرافق الضيافة من خلال المشاركة بخلق تجربة ثقافية أصيلة، ذات ارتباط وثيق بتراث وثقافة المملكة، بما في ذلك تعزيز حضور الإنتاج الفني المحلي وأعمال الفنانين السعوديين، وتوفير قائمة بالأطعمة التراثية المحلية التي تعكس ثقافة كل منطقة، إضافة إلى تطوير "الفنادق التراثية" لإبراز الثقافة المحلية بحسب ما تضمّنته اللائحة.