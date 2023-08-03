أيتام جمعية "كهاتين" يشاركون في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف

امتدادًا لتعزيز اندماج الأيتام في المجتمع، وتحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" والتي تتضمن مبادرات القبول المجتمعي للأيتام؛ فقد حظيت الجمعية بالمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف من خلال مشاركة 96 يتيمًا ويتيمة في جميع المباريات المُقامة في مدينة الملك فهد الرياضية.
وتأتي مشاركة الأيتام من خلال الدخول مع طاقم الحكام وجامعي الكرات خلف المرمى في مباريات البطولة المقامة في محافظة الطائف بمعدل 12 يتيمًا في كل مباراة.
من جانب آخر قدّم مجلس إدارة "كهاتين" خالص الشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم والراعي الرسمي للبطولة "طيران الإمارات" على ما قدموه من تسهيلات لتمكين أيتام جمعية "كهاتين" من المشاركة في هذا المحفل العالمي وبوجود عدد كبير من اللاعبين العالميين بالبطولة.