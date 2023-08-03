أيتام جمعية "كهاتين" يشاركون في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف

امتدادًا لتعزيز اندماج الأيتام في المجتمع، وتحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" والتي تتضمن مبادرات القبول المجتمعي للأيتام؛ فقد حظيت الجمعية بالمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية بالطائف من خلال مشاركة 96 يتيمًا ويتيمة في جميع المباريات المُقامة في مدينة الملك فهد الرياضية.