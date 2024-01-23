يخدم منظومة العدالة الجنائية.. ما القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم؟

ومن مزايا التصنيف: دعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتأكيد ريادتها إقليميًّا، وتعزيز مكانتها عالميًّا؛ كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفًا وطنيًّا للجرائم متوائمًا مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية "ICCS"، المعتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ46 التي عقدت في نيويورك في مارس "آذار" 2015م، باعتباره معيارًا إحصائيًّا دوليًّا لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها.