"نثر البذور".. "الغطاء النباتي" يبدأ تأهيل المراعي الطبيعية في 33 موقعًا بالمملكة

أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مبادرة "تأهيل المراعي الطبيعية بنثر البذور" في 33 موقعًا بعدد من مناطق المملكة، بالتزامن مع دخول موسم الأمطار؛ بهدف تحسين جودة التربة وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتبدأ المبادرة من منطقة الجوف، على أن تمتد لتشمل مناطق أخرى هي: (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، عسير)، وتتم عملية التأهيل عبر نثر بذور الأنواع النباتية المحلية باستخدام أحدث الآلات والمعدات.
يأتي ذلك ضمن جهود المركز للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، نحو زراعة 10 مليارات شجرة حيث يُعد نثر البذور من الوسائل الفعالة لتأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين إنتاجيتها، من خلال النثر المباشر لبذور النباتات البرية والرعوية الملائمة لكل نظام بيئي.
ويأتي ذلك بعد تنفيذ المركز لعمليات جمع بذور النباتات الرعوية التي شملت أكثر من (80) طنًا منذ بداية العام الحالي، شملت (45) نوعًا نباتيًّا محليًّا من أبرزها: الغضا، والأرطى، والطلح النجدي، والسلم، والسدر البري، والعرفج، والسمر، والرمث، والضمران.
يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.