"نثر البذور".. "الغطاء النباتي" يبدأ تأهيل المراعي الطبيعية في 33 موقعًا بالمملكة

ويأتي ذلك بعد تنفيذ المركز لعمليات جمع بذور النباتات الرعوية التي شملت أكثر من (80) طنًا منذ بداية العام الحالي، شملت (45) نوعًا نباتيًّا محليًّا من أبرزها: الغضا، والأرطى، والطلح النجدي، والسلم، والسدر البري، والعرفج، والسمر، والرمث، والضمران.