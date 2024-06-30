"الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
وأوضح المركز أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 15 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الدمام والصمان، و46 درجة في حفر الباطن والصمان، و45 ْمئوية في مكة المكرّمة ووادي الدواسر وشرورة وروضة التنهات.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ15 درجة، تليها الباحة 21 درجة، وأبها 22 ْمئوية، وطريف 24.
وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، نجران؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي جازان وعسير.
في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.