"الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز نشاطاً في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، نجران؛ يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي جازان وعسير.