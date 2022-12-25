استمرار الخطة التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك

يعمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالشراكة مع كليات التميّز، على استكمال الخطة التدريبية، ضمن مشروع تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك في مختلف مناطق المملكة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني موسى الكناني: إن المتدربين والمتدربات أتموا التدريب العملي في أسواق الأسماك لمساري حلول وجسور في المشروع، إضافة إلى الرحلات البحرية للتدريب على الإبحار والصيد والصيانة لمساري بحار وفرسان في ينبع، وجدة، وجازان، وأملج، إضافة إلى الدمام والخبر.
وأضاف أن البرنامج الذي يستهدف تأهيل 3200 شاب وشابة، استعان بالخبرات الوطنية لنقل المعرفة للمتدربين في مجال الصيد والإبحار، وكذلك التعاون مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في مختلف المناطق؛ للاستفادة من الخدمات المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد "الكناني" على أهمية المشروع في توطين مهنة صيد الأسماك في المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من المبادرات المهمة للمساهمة في خلق الوظائف المتعددة لتوطين مهنة الصيد، وتحسين الخدمات المساندة، ومساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء لتنمية قطاع صيد الأسماك وزيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.
ولفت نائب الرئيس التنفيذي للبرنامج، إلى استمرار التسجيل في البرنامج التدريبي لبناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لمهنة صيد الأسماك عبر بوابة التسجيل ، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المشروع سيتوسع في الفترة المقبل في مناطق أخرى.
يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، يمثل استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.