استمرار الخطة التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك

وأكد "الكناني" على أهمية المشروع في توطين مهنة صيد الأسماك في المملكة، مشيرًا إلى أن المشروع يعد من المبادرات المهمة للمساهمة في خلق الوظائف المتعددة لتوطين مهنة الصيد، وتحسين الخدمات المساندة، ومساعدة الصيادين في تطوير وتحسين كفاءة الأداء لتنمية قطاع صيد الأسماك وزيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع.