كتلته حوالي 10 سم.. استئصال ورم متكتل من بطن أربعيني بمستشفى عيون الجواء

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى عيون الجواء العام من وضع حدٍ لمعاناة مريض أربعيني ظل يشكو منذ شهور عديدة من وجود ألم في منطقة البطن.
وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم الطوارئ في المستشفى، وكان يعاني من آلام في بطنه وعدم قدرته على العمل، وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة والتحاليل المطلوبة ومعاينة نتائجها قرر الفريق الطبي تنويم المريض وإجراء عملية جراحية له.
وأوضح أنه تم خلال العملية التي استغرقت نصف ساعة فقط استئصال ورم بمنطقة الأرب الأيمن تبلغ كتلته نحو 10 سم وعرضه 8 سم.
ولفت التجمع إلى أنه وبعد المتابعة بالقسم المختص قرر الفريق الطبي خروج المريض، وأخذ موعد له بالعيادات الخارجية لقسم الجراحة العامة؛ لاستكمال العلاج الطبي الموصوف له.