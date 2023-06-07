كتلته حوالي 10 سم.. استئصال ورم متكتل من بطن أربعيني بمستشفى عيون الجواء

وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم الطوارئ في المستشفى، وكان يعاني من آلام في بطنه وعدم قدرته على العمل، وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة والتحاليل المطلوبة ومعاينة نتائجها قرر الفريق الطبي تنويم المريض وإجراء عملية جراحية له.