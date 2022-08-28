وزير الإعلام يواسي أسرة أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل

واسى وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أسرة ومحبي أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية يوم أمس وتمت الصلاة عليه عصر اليوم الأحد، بجامع الراجحي، ودفن جثمانه بمقبرة النسيم، وسط موجة حزن بين زملائه ومحبيه من الإعلاميين بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.
جاء ذلك في تغريدة للوزير "القصبي" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" جاء فيها: "أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الأستاذ غالب كامل، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركًا خلفه سيرة إعلامية عطرة، سيظل اسمه معها محفورًا في ذاكرتنا، مرتبطًا بالفصاحة والإتقان".
واختتم الوزير "القصبي" تغريدته بالدعاء: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".