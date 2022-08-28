وزير الإعلام يواسي أسرة أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل

واسى وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أسرة ومحبي أقدم مذيعي التلفزيون السعودي غالب كامل، الذي وافته المنية يوم أمس وتمت الصلاة عليه عصر اليوم الأحد، بجامع الراجحي، ودفن جثمانه بمقبرة النسيم، وسط موجة حزن بين زملائه ومحبيه من الإعلاميين بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي.