"نأتي إليك".. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة جازان، خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر لجنة التنمية الاجتماعية بالمرابي، ويوم الأربعاء في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بجازان لمدة يومين لكل منهما؛ فيما تقدم خدماتها في منطقة الجوف يوم الاثنين، للرجال والنساء في مقر إمارة المنطقة بمدينة سكاكا لمدة يومين.