"بر جدة" تشارك في فعالية التوعية باليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مجمع د. خالد إدريس الطبي

شاركت جمعية البر بجدة في المبادرة الصحية التوعوية التي أقيمت بمجمع الدكتور خالد إدريس الطبي المتخصص لفحص القدم السكرية تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر كل عام، بحضور استشاريين وأخصائيين في القدم والكاحل والقدم السكرية بالمجمع.
يأتي ذلك ضمن جهود الجمعية ممثلة بإدارة الدعم المؤسسي لتعزيز الصحة العامة من خلال تقديم المبادرات الصحية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية وعوائلهم بهدف زيادة الوعي بأهمية الفحص الدوري.
وقد جاء تنفيذ هذه المبادرة للتوعية بضرورة العناية بالقدم لمريض السكري وعدم اقتصار ذلك على قياس مستوى السكر فقط، بما يسهم في الحد من المضاعفات الخطيرة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الصحة.
شمل البرنامج: فحوصات دورية مجانية للقدم السكرية، نشر النصائح التثقيفية والتوعوية حول كيفية العناية بالقدم السكرية، الى جانب توزيع كتيبات تثقيفية مقدمة من مجمع الدكتور خالد إدريس الطبي.
يُذكر أن اليوم العالمي للسكري انطلق عام 1991م من قبل الاتحاد العالمي للسكري ومنظمة الصحة العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي الذي يشكله مرض السكري، وقد أصبح يوماً رسمياً عام 2006 يتم الاحتفال به إحياء لذكرى السير فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الانسولين عام 1922م.
وهناك أكثر من 530 مليون شخص مصاب بداء السكري في العالم، ومن أهم مسبباته: تناول الطعام غير الصحي، وزيادة الوزن وعدم ممارسة الأنشطة البدنية، إضافة الى التوتر النفسي والعامل الوراثي.
وتهدد مضاعفات المرض المصابين به، حيث يكونون معرضين لأمراض القلب وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) وتلف الكلى (اعتلال الكلى) وتلف العينين (اعتلال الشبكية) وتلف القدم، إضافة الى مشاكل الجلد بما في ذلك الالتهابات البكتيرية والفطرية.