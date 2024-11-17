"بر جدة" تشارك في فعالية التوعية باليوم العالمي للسكري بالتعاون مع مجمع د. خالد إدريس الطبي

يُذكر أن اليوم العالمي للسكري انطلق عام 1991م من قبل الاتحاد العالمي للسكري ومنظمة الصحة العالمية استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الصحي الذي يشكله مرض السكري، وقد أصبح يوماً رسمياً عام 2006 يتم الاحتفال به إحياء لذكرى السير فريدريك بانتينج الذي شارك في اكتشاف الانسولين عام 1922م.